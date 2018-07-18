Авто Skoda в РФ продаются с цифровой приборной панелью

Пока не озвучивают стоимость приборной цифровой опциональной панели для РФ. Данная система предусмотрена для версий Octavia (1 019 000руб), Superb (1 386 000 руб), Kodiaq (1 389 000 руб). Цифровая приборная панель для водителя расширяет возможности персонализации, потому что пользователь самостоятельно сможет выбирать из ряда доступных вариантов графическое оформление экрана. Элементы на дисплее регулировать можно по размеру, меняя их расположение. Виртуальная приборная панель в РФ для авто Skoda предусматривается в классическом, минималистическом, цифровом оформлении и в стиле «инфо-профиль».Дисплеем визуализируются показатели скорости, уровня топлива, оборотов мотора, данные навигатора, телефона, аудиосистемы, систем помощи водителю.