АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 73.24 USD 62.44
Курс валют на 18.07.2018

Авто Skoda в РФ продаются с цифровой приборной панелью

На российском авторынке внедряется приборная цифровая панель для авто Skoda. Чешские машиностроители накануне рассказали, какие в России модели станут оснащать новой опцией.

Авто Skoda в РФ продаются с цифровой приборной панелью


Пока не озвучивают стоимость приборной цифровой опциональной панели для РФ. Данная система предусмотрена для версий Octavia (1 019 000руб), Superb (1 386 000 руб), Kodiaq (1 389 000 руб). Цифровая приборная панель для водителя расширяет возможности персонализации, потому что пользователь самостоятельно сможет выбирать из ряда доступных вариантов графическое оформление экрана. Элементы на дисплее регулировать можно по размеру, меняя их расположение. Виртуальная приборная панель в РФ для авто Skoda предусматривается в классическом, минималистическом, цифровом оформлении и в стиле «инфо-профиль».

Дисплеем визуализируются показатели скорости, уровня топлива, оборотов мотора, данные навигатора, телефона, аудиосистемы, систем помощи водителю.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы марки самых угоняемых авто в России
Экс-супруг довел Седокову до нервного срыва прямо
В Голландии ученые придумали, как накормить людей
Появились первые фото Hyundai Lafesta
На тестах заметили новый Subaru Legacy
Названы 7 причин зависимости от сладкого
Эвелина Бледанс в роскошном купальнике
Учёные: мужчинам для зачатия нужно употребить
В Госдепартаменте подтвердили сокращение
Авто Skoda в РФ продаются с цифровой приборной
Специалисты: Стресс у детей оставляет отпечаток
Ученые нашли новый способ измерить скорость нашей
Сергей Шнуров может стать новым героем шоу
Дарья Клюкина шокировала сменой имиджа
Виктория Дайнеко рассказала о воссоединении своей
Анастасия Волочкова рассказала о личной свободе
Роман Гриценко заявил, что поможет Евгению
Экс-участница «Дома-2» Елизавета Полыгалова
Третья супруга бывшего мужа Ольги Бузовой
Ученые рассказали, как часто можно принимать душ
Эмин Агаларов проведет медовый месяц в Баку
Окололунную станцию планируют оснастить
Москва будет вместе с «Яндексом» развивать
Google грозит получить рекордный в истории штраф
Тимати и Анастасия Решетову поймали на обмане
Елена Летучая похвасталась провокационным снимком
Новый BMW X6 представят весной следующего года
6 лучших привычек для хорошего сна
Муса может стать самым дорогим африканским
Ученые узнали о доколумбовых жителях благодаря
Просмотреть все новости