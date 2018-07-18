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Ученые рассказали, как часто можно принимать душ

Оказалось, что ежедневные водные процедуры не пойдут на пользу.

Актуальные исследования американских специалистов из Университета Джорджа Вашингтона позволили сделать неожиданный вывод: принимать душ не рекомендуется чаще, чем 2 или 3 раза в неделю. Если этой привычкой злоупотреблять, могут возникнуть проблемы с кожей, а также возрастет риск опасных инфекций.

Ученые рассказали, как часто можно принимать душ


Поклонники абсолютной чистоты, как и прочие перфекционисты, зачастую могут купаться в душе каждый день. Но через некоторое время многие из них начинают жаловаться на сухость кожи. Кожные покровы могут ощущать нехватку увлажнения, а на некоторых особо раздраженных участках могут возникать серьезные проблемы.

Через потрескавшуюся кожу в организм легко проникают бактерии и микробы. Именно кожа является одним из главных защитников организма, и когда она трескается, вредным микроорганизмам ничего не мешает, чтобы попасть внутрь и стать причиной заражения.

Ученые рассказали, как часто можно принимать душ


Здоровая человеческая кожа вырабатывает натуральные масла, которые тонкой плёночкой покрывают тело. Но частый горячий душ смывает эту защиту, нарушая баланс между полезной и вредной микрофлорой.

Чтобы поддерживать чистоту на необходимым уровне и не вредить здоровью, достаточно принимать душ один или два раза в неделю, убеждены эксперты. Только в жаркую погоду этот показатель может быть увеличен до 3-4 раз в неделю, и только в том случае, если купание происходит в воде летней температуры и с минимальным использованием шампуней и мыла.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 17:30
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