Ученые рассказали, как часто можно принимать душ

Актуальные исследования американских специалистов из Университета Джорджа Вашингтона позволили сделать неожиданный вывод: принимать душ не рекомендуется чаще, чем 2 или 3 раза в неделю. Если этой привычкой злоупотреблять, могут возникнуть проблемы с кожей, а также возрастет риск опасных инфекций.Поклонники абсолютной чистоты, как и прочие перфекционисты, зачастую могут купаться в душе каждый день. Но через некоторое время многие из них начинают жаловаться на сухость кожи. Кожные покровы могут ощущать нехватку увлажнения, а на некоторых особо раздраженных участках могут возникать серьезные проблемы.Через потрескавшуюся кожу в организм легко проникают бактерии и микробы. Именно кожа является одним из главных защитников организма, и когда она трескается, вредным микроорганизмам ничего не мешает, чтобы попасть внутрь и стать причиной заражения.Здоровая человеческая кожа вырабатывает натуральные масла, которые тонкой плёночкой покрывают тело. Но частый горячий душ смывает эту защиту, нарушая баланс между полезной и вредной микрофлорой.Чтобы поддерживать чистоту на необходимым уровне и не вредить здоровью, достаточно принимать душ один или два раза в неделю, убеждены эксперты. Только в жаркую погоду этот показатель может быть увеличен до 3-4 раз в неделю, и только в том случае, если купание происходит в воде летней температуры и с минимальным использованием шампуней и мыла.