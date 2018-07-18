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Эмин Агаларов проведет медовый месяц в Баку

Певец Эмин Агаларов сообщил, куда планирует поехать в свадебное путешествие. Совсем недавно певец женился на модели Алёне Гавриловой, с которой он проведёт медовый месяц в Баку.

Эмин Агаларов проведет медовый месяц в Баку


Эмин Агаларов побывал на концерте, посвящённом 56-летию Григория Лепса, он пожелал имениннику процветания и крепкого здоровья. Затем Эмин Агаларов отметил, что свадьба для него стала самым ярким и запоминающимся событием в нынешнем году. Также певец сказал, что всех присутствующих он будет рад видеть на фестивале «Жара», где будет присутствовать и Алена Гаврилова.

Свадемная церемония Эмина Агаларова и Алены Гавриловой состоялась на минувших выходных в подмосковном гольф-клубе Agalarov Estate, который принадлежит семье певца. Невеста одела на свадьбу классическое белое платье с корсетом и фату, а после обмена кольцами Алёна Гаврилова переоделась в лёгкое голубое платье. Размах торжества приятно удивил гостей.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:15
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