Эмин Агаларов проведет медовый месяц в Баку

Эмин Агаларов побывал на концерте, посвящённом 56-летию Григория Лепса, он пожелал имениннику процветания и крепкого здоровья. Затем Эмин Агаларов отметил, что свадьба для него стала самым ярким и запоминающимся событием в нынешнем году. Также певец сказал, что всех присутствующих он будет рад видеть на фестивале «Жара», где будет присутствовать и Алена Гаврилова.Свадемная церемония Эмина Агаларова и Алены Гавриловой состоялась на минувших выходных в подмосковном гольф-клубе Agalarov Estate, который принадлежит семье певца. Невеста одела на свадьбу классическое белое платье с корсетом и фату, а после обмена кольцами Алёна Гаврилова переоделась в лёгкое голубое платье. Размах торжества приятно удивил гостей.