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Окололунную станцию планируют оснастить конструкцией модулей от МКС

Существует вероятность приостановки Россией строительства своей части сегмента на МКС в настоящей конфигурации, при этом незадействованные модули будут использованы на реализацию проекта окололунной международной станции - Lunar Orbital Platform – Gateway. Информация из сообщений РИА «Новости», ссылаясь на источник от ракетно-космической отрасли.

Как указывает источник, эксплуатация МКС планируется к завершению в 2024 году, при этом еще не достроен российский сегмент. Есть предположения оставить его в текущей конфигурации и завершить работу. Модули, которые уже заказаны, направить на расширение российской части организованного проекта Lunar Orbital Platform – Gateway.
Окололунную станцию планируют оснастить конструкцией модулей от МКС


В данном случае упоминается узловой модуль, снабженный шестью портами для стыковки, а так же научно-энергетический модуль, возможности которого позволят «существенному» расширению пространства на борту окололунной станции.

Отмечается, что переговоры, относительно создания окололунной станции, начались еще пять лет назад. Планируется в 2022 году отправка к Луне американского двигательно-энергетического модуля PPE, а еще через год с ним состыкуется американский жилой модуль.

В дальнейшем придет время добавления к станции российского шлюзового модуля. Как средство его запуска к Луне, рассматривается модель отечественной ракеты, относящейся к разработкам тяжелого класса - «Ангара - А5» или использование американского сверхтяжелого ракетного модуля SLS.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:00
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