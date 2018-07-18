Окололунную станцию планируют оснастить конструкцией модулей от МКС

Как указывает источник, эксплуатация МКС планируется к завершению в 2024 году, при этом еще не достроен российский сегмент. Есть предположения оставить его в текущей конфигурации и завершить работу. Модули, которые уже заказаны, направить на расширение российской части организованного проекта Lunar Orbital Platform – Gateway.В данном случае упоминается узловой модуль, снабженный шестью портами для стыковки, а так же научно-энергетический модуль, возможности которого позволят «существенному» расширению пространства на борту окололунной станции.Отмечается, что переговоры, относительно создания окололунной станции, начались еще пять лет назад. Планируется в 2022 году отправка к Луне американского двигательно-энергетического модуля PPE, а еще через год с ним состыкуется американский жилой модуль.В дальнейшем придет время добавления к станции российского шлюзового модуля. Как средство его запуска к Луне, рассматривается модель отечественной ракеты, относящейся к разработкам тяжелого класса - «Ангара - А5» или использование американского сверхтяжелого ракетного модуля SLS.