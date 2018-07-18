Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков напал на журналиста «Спорт-экспресс»

«Я понимаю, о чём речь, и говорю: «Ничего. Всё правильно я тогда написал». И тут он бьёт меня по лицу со словами: «Да я единственный тренер, с которым Тула осталась в Премьер-лиге!» — сообщил Рабинер.

Бывший форвард сборной России, а также экс-наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков ударил журналиста «Спорт-Экспресс» возле студии «Матч ТВ». Об этом рассказал сам пострадавший на своей страничке в «Фейсбуке».Кирьяков должен был заменить Рабинера в эфире. По словам репортера, футбольный эксперт встретил его возле студии и поинтересовался, не хочет ли Рабинер что-то ему сказать, имея в виду критические статьи собеседника.В результате, завязавшуюся драку предотвратили работники телеканала.Как подчеркнул журналист, он хорошо себя чувствует после инцидента и не намерен заявлять на обидчика в полицию.