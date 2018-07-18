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Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков напал на журналиста «Спорт-экспресс»

По словам пострадавшего Игоря Рабинера, сейчас он чувствует себя хорошо и не собирается обращаться в правоохранительные органы.

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков напал на журналиста «Спорт-экспресс»

Бывший форвард сборной России, а также экс-наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков ударил журналиста «Спорт-Экспресс» возле студии «Матч ТВ». Об этом рассказал сам пострадавший на своей страничке в «Фейсбуке».

Кирьяков должен был заменить Рабинера в эфире. По словам репортера, футбольный эксперт встретил его возле студии и поинтересовался, не хочет ли Рабинер что-то ему сказать, имея в виду критические статьи собеседника.

«Я понимаю, о чём речь, и говорю: «Ничего. Всё правильно я тогда написал». И тут он бьёт меня по лицу со словами: «Да я единственный тренер, с которым Тула осталась в Премьер-лиге!» — сообщил Рабинер.

В результате, завязавшуюся драку предотвратили работники телеканала.

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков напал на журналиста «Спорт-экспресс»

Как подчеркнул журналист, он хорошо себя чувствует после инцидента и не намерен заявлять на обидчика в полицию.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:48
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