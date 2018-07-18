Google грозит получить рекордный в истории штраф 3 млрд. долларов

Компании Google грозит немыслимый и рекордный штраф, который составит сумму 3 млрд. долларов. Такой суровый приговор вынесен Европейской комиссией за поведение компании, которое нарушает условия монопольно положение на европейском рынке. Основываясь на анализе, высшим коллегиальным органом исполнительной власти ЕС высказано мнение, что руководством Google оказывается принудительное воздействие на партнеров, с целью установки на все девайсы собственных продуктов, причем по умолчанию. Это касается предустановки поисковика Google, магазина Google Play и браузера Chrome.Следуя неподтвержденным данным, компанией заключены соглашения с производителями гаджетов, что не позволяет выпуск на рынок смартфонов без ОС Android. С подобными обвинениями не согласен Ричард Виндзор, один из аналитиков исследовательской компании Radio Free Mobile, по его мнению, у граждан Европы есть возможность выбрать удобные для них устройства, только большинством предпочитается Google, с привычными услугами.Согласно заявлений аналитиков Reuters, претензии к американской компании, представляются попыткой Европы ответных мер действиям Вашингтона, внедряющего на алюминий дополнительные пошлины, при этом Google попал под раздачу, как легкая и доступная мишень.