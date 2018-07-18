Москва будет вместе с «Яндексом» развивать беспилотный транспорт

В Москве 17 июля состоялся урбанистический форум. Сергей Собянин, являющийся градоначальником столицы, подписал соглашение про сотрудничество с компаниями «Группа ГАЗ», «Яндекс», «КамаАЗ», институтом «НАМИ». Данный документ предполагает взаимодействие сторон с властями Москвы в развитии беспилотных авто. По заявлению Собиняна, он желает видеть столицу РФ, городом с самым развитыми беспилотными авто. Вследствие этого в столице будут делать все возможное, чтобы связанные с автономным управлением авто инновации, внедрялись в Москве не в последнюю очередь. Елена Бунина - гендиректор компании «Яндекс» отметила, что в мегаполисах примерно через 10-15 лет между личным, общественным транспортом и такси не станет границ. Вследствие этого уже сейчас следует средства вкладывать в развитие беспилотного авто.Ирек Гумеров - гендиректор ПАО «КамАЗ», заявил, что беспилотные авто сделают безопаснее дороги Москвы. Топ-менеджер отмечает, что такие авто на 70% уменьшат количество парковок. В силу предсказуемости робомобилей безопасность дорог можно будет увеличить на 90%. Если люди вообще перестанут водить ТС, безопасность повысится до 100%.