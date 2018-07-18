Тимати и Анастасия Решетову поймали на обмане

По всей видимости, слухи, которые начали распространяться около месяца назад, оказались очередной уткой от Тимати и Анастасией Решетовой. Задачей данной информации было подогреть интерес публики к реп-исполнителю и его новым бизнес-проектам таким, как казахской певице Назиме Джанибековой под псевдонимом НАZИМА и открытому в конце июня салону красоты.Скандальная презентация салона красоты в ночь на 21 июня в Москве спровоцировала блокировку улицы Большая Дмитровка и возбуждение в отношении Егора Крида и Тимати административного дела по четырем составам на основании заявления общественного деятеля Александра Хаминского.Сейчас стало ясно, что на самом деле Тимати и его возлюбленная Анастасия Решетова продолжают встречаться. В Сети начали появляться фотографии, на которых запечатлена звездная пара в одном из ресторанов Москвы. Решетова и Тимати выглядели счастливой парой и оба вели непринужденную беседу, а также время от времени нежно касались друг друга.