АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 73.24 USD 62.44
Курс валют на 18.07.2018

Тимати и Анастасия Решетову поймали на обмане

Недавно появилась информация о разрыве отношений между Тимати и Анастасией Решетовой, но она оказалась фейком. Не привлекая к себе излишнего внимания окружающих и не публикуют совместные снимки в соцсетях, знаменитости продолжает видеться.

Тимати и Анастасия Решетову поймали на обмане


По всей видимости, слухи, которые начали распространяться около месяца назад, оказались очередной уткой от Тимати и Анастасией Решетовой. Задачей данной информации было подогреть интерес публики к реп-исполнителю и его новым бизнес-проектам таким, как казахской певице Назиме Джанибековой под псевдонимом НАZИМА и открытому в конце июня салону красоты.

Скандальная презентация салона красоты в ночь на 21 июня в Москве спровоцировала блокировку улицы Большая Дмитровка и возбуждение в отношении Егора Крида и Тимати административного дела по четырем составам на основании заявления общественного деятеля Александра Хаминского.

Тимати и Анастасия Решетову поймали на обмане


Сейчас стало ясно, что на самом деле Тимати и его возлюбленная Анастасия Решетова продолжают встречаться. В Сети начали появляться фотографии, на которых запечатлена звездная пара в одном из ресторанов Москвы. Решетова и Тимати выглядели счастливой парой и оба вели непринужденную беседу, а также время от времени нежно касались друг друга.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 16:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Окололунную станцию планируют оснастить
Москва будет вместе с «Яндексом» развивать
Google грозит получить рекордный в истории штраф
Тимати и Анастасия Решетову поймали на обмане
Елена Летучая похвасталась провокационным снимком
Новый BMW X6 представят весной следующего года
6 лучших привычек для хорошего сна
Муса может стать самым дорогим африканским
Ученые узнали о доколумбовых жителях благодаря
В «Манчестер Юнайтед» готовы отдать €100 млн за
Анастасия Костенко показала в Instagram свою дочку
Виктория Боня заставляет дочку читать состав
Употребление обогащенного железом зерна улучшает
Какие продукты опасно употреблять вместе с
Искусственный интеллект не сможет сделать всех
Исследователи считают, что климат определяет
Грудь Ольги Серябкиной чуть не выпала на головы
Ученые назвали пять самых безумных древних диет
Биологическая мать сына Сергея Зверева
Один из английских фанатов после ЧМ-2018 разнес
Итальянский журналист сообщил, что «Челси» и
Очистить организм от токсинов поможет вода с
Врачи рассказали о влиянии арбузов на здоровье
Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков
Скандал со звездой Comedy Women Надеждой
За несуразный вид Анастасию Волочкову назвали
Ученые-химики поняли, почему озера Карелии
На основе перца чили создан новый препарат от
На Урале при попытке продать машину убили
Испанец снял на камеру НЛО, пролетавший над
Просмотреть все новости