Новый BMW X6 представят весной следующего года

Инсайдеры отмечают, что внешность новой версии BMW X6 схожа с BMW X5. Авто обустроят подобными радиаторными решетками с вертикальными секциям, светодиодной передней оптикой. Бампер новой версии отличается наличием воздухозаборников, размещением противотуманных осветителей. Из шпионских фото видно, что в новом BMW X6 немного пересмотрят очертания, потому что 5 дверь будет менее оттянутой. Опционально новинка может снабжаться панорамным верхом, парктроником, системой ночного видео, полуавтопилотом, лазерно-люминорфными фарами.Новый BMW X6 оснащается трёхлитровым мотором 340 л.с., 4,4-литровым 8-цилиндровым двигателем на 462 л.с. Дизельная линейка новой версии представлена трёхлитровыми двигателями на 265 и 400 лошадок. Они работают вместе с АКПП и системами переднего/заднего привода.