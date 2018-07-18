Новый BMW X6 представят весной следующего года

В пресс-центре баварского автобренда BMW объявили касательно премьеры весной 2019 года нового кроссовера версии BMW X6. Новинка сейчас на американских дорогах проходит дорожные тесты.
Инсайдеры отмечают, что внешность новой версии BMW X6 схожа с BMW X5. Авто обустроят подобными радиаторными решетками с вертикальными секциям, светодиодной передней оптикой. Бампер новой версии отличается наличием воздухозаборников, размещением противотуманных осветителей. Из шпионских фото видно, что в новом BMW X6 немного пересмотрят очертания, потому что 5 дверь будет менее оттянутой. Опционально новинка может снабжаться панорамным верхом, парктроником, системой ночного видео, полуавтопилотом, лазерно-люминорфными фарами.
Новый BMW X6 оснащается трёхлитровым мотором 340 л.с., 4,4-литровым 8-цилиндровым двигателем на 462 л.с. Дизельная линейка новой версии представлена трёхлитровыми двигателями на 265 и 400 лошадок. Они работают вместе с АКПП и системами переднего/заднего привода.