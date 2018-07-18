Муса может стать самым дорогим африканским футболистом

Руководство клуба за футболиста предложило «Лестеру» примерно €34 000 000. В свою очередь британский клуб согласился на такой вариант. Пока нет информации касательно суммы контракта, предложенного двадцатипятилетнему нигерийцу. Есть данные, что раньше не было такого дорогого африканского игрока. Ахмед Муса в период 2012—2016 годов выступал за ЦСКА, а потом перешел в «Лестер Сити». Нигериец в сезоне 2017/2018 выступал на правах аренды за московский клуб.Муса на ЧМ 2018 сделал дубль, за счёт которого сборная Нигерии одержала победу над сборной Исландии (2:0) непосредственно в матче группы Е.