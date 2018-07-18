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Муса может стать самым дорогим африканским футболистом

Ахмед Муса, являющийся нападающим футбольного британского клуба «Лестер Сити» может стать вскоре самым высокооплачиваемым африканским футбольным игроком. Нигерийским спортсменом заинтересовался саудовский футбольный клуб «Аль-Наср».

Муса может стать самым дорогим африканским футболистом


Руководство клуба за футболиста предложило «Лестеру» примерно €34 000 000. В свою очередь британский клуб согласился на такой вариант. Пока нет информации касательно суммы контракта, предложенного двадцатипятилетнему нигерийцу. Есть данные, что раньше не было такого дорогого африканского игрока. Ахмед Муса в период 2012—2016 годов выступал за ЦСКА, а потом перешел в «Лестер Сити». Нигериец в сезоне 2017/2018 выступал на правах аренды за московский клуб.

Муса на ЧМ 2018 сделал дубль, за счёт которого сборная Нигерии одержала победу над сборной Исландии (2:0) непосредственно в матче группы Е.
 
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Спорт
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:15
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