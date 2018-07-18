Ученые узнали о доколумбовых жителях благодаря почве тропических лесов

В Америку колонизаторы прибыли в XVI веке. Основание такому утверждению служат образцы пыльцы кукурузы, которые содержал местный грунт. Причем время происхождения пыльцы, датируется на 500 лет раньше прихода сюда колонизаторов, что делает предположение о проживании здесь индейцев. После прихода завоевателей, изменила свои состав и почва, причиной этому послужили многочисленные и повсеместные пожары, в беспорядке разбивалась посуда и разрушались жилища, принадлежащие коренным жителям Америки.Благодаря почве, ученым удалось значительно больше узнать про формирование экосистемы. Как выяснилось, она возродилась в течение двух-трех столетий. В XIX веке эту территорию посетили исследователи, не обнаружившие здесь других людей, только увиденный лес свидетельствовал и оправдал их предположение про отсутствии населения на этой территории.Территория, на которой трудились и умирали порабощенные колонизаторами индейцы, за несколько столетий заросла сорняком, затем деревьями и полностью одичала. По причине постоянной вражды и войн населения Америки с европейцами, которые вторглись на их территорию, численность коренных жителей сократилась примерно на 75%.