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Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
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Ученые узнали о доколумбовых жителях благодаря почве тропических лесов

Учеными исследован состав 26 образцов почвы, взятых для анализа из грунта местности вдоль реки Кихос. В результате обнаружено, что долина реки была местом обитания людей, еще задолго до того времени, когда сюда перебрались колонизаторы.

В Америку колонизаторы прибыли в XVI веке. Основание такому утверждению служат образцы пыльцы кукурузы, которые содержал местный грунт. Причем время происхождения пыльцы, датируется на 500 лет раньше прихода сюда колонизаторов, что делает предположение о проживании здесь индейцев. После прихода завоевателей, изменила свои состав и почва, причиной этому послужили многочисленные и повсеместные пожары, в беспорядке разбивалась посуда и разрушались жилища, принадлежащие коренным жителям Америки.

Ученые узнали о доколумбовых жителях благодаря почве тропических лесов


Благодаря почве, ученым удалось значительно больше узнать про формирование экосистемы. Как выяснилось, она возродилась в течение двух-трех столетий. В XIX веке эту территорию посетили исследователи, не обнаружившие здесь других людей, только увиденный лес свидетельствовал и оправдал их предположение про отсутствии населения на этой территории.

Территория, на которой трудились и умирали порабощенные колонизаторами индейцы, за несколько столетий заросла сорняком, затем деревьями и полностью одичала. По причине постоянной вражды и войн населения Америки с европейцами, которые вторглись на их территорию, численность коренных жителей сократилась примерно на 75%.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:00
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