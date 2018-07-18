В «Манчестер Юнайтед» готовы отдать €100 млн за двух игроков Хорватии

Два футболиста хорватской сборной своей игрой в рамках ЧМ 2018 привлекли внимание клуба «Манчестер Юнайтед». Имеется информация, что ряды «красных дьяволов» пополнить могут Иван Перишич - полузащитник «Интера», Анте Ребич - нападающий «Айнтрахта». В приобретении данных игроков заинтересован Жозе Моуринью, являющийся главным тренером «Манчестер Юнайтед». Он в рамках мундиаля в роли эксперта выступал на телевидении. Манкунианцы на два трансфера суммарно готовы потратить £ 92 000 000 (€ 104 000 000).Сборная Хорватии в ходе Чемпионате мира – 2018 дошла до финала, уступив французской сборной (2:4). В данном случае Хорватия установила новый личный рекорд, при этом перебив достижение команды в 1998 году, которая завоевала бронзовые медали мундиаля. Иван Перишич участвовал в семи матчах ЧМ 2018, забив 3 гола, а также отдав результативную передачу. Анте Ребич провёл шесть игр, забив при этом 1 мяч.