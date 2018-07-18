Экс-супруга Александра Гобозова Алиана Устиненко оголилась на камеру

Порадовать своих поклонников решила и экс-супруга Александра Гобозова Алиана Устиненко, которая без стеснения разделась, чтобы сделать удачный снимок., – прокомментировала изображение в стиле ню Алиана.Мнение подписчиков было неоднозначным, так как многие посчитали недопустимым подобные сюжеты для молодой мамы, тогда как другая часть фолловеров поддержала Устиненко и признала фотографию на редкость удачной.Нужно отметить, что сюжет фото с тенью пальмового листа на спине является уже довольно избитой, что не преминули отметить в своих отзывах комментаторы.