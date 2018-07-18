Экс-супруга Александра Гобозова Алиана Устиненко оголилась на камеру
Звезды реалити-шоу «Дом-2» наравне с мировыми знаменитостями без стеснения раздеваются на камеру, а порой устраивают своеобразное соревнование, кто опубликует лучшее фото без одежды.
Порадовать своих поклонников решила и экс-супруга Александра Гобозова Алиана Устиненко, которая без стеснения разделась, чтобы сделать удачный снимок.
«Однажды мы все будем счастливы», – прокомментировала изображение в стиле ню Алиана.
Мнение подписчиков было неоднозначным, так как многие посчитали недопустимым подобные сюжеты для молодой мамы, тогда как другая часть фолловеров поддержала Устиненко и признала фотографию на редкость удачной.
Нужно отметить, что сюжет фото с тенью пальмового листа на спине является уже довольно избитой, что не преминули отметить в своих отзывах комментаторы.
Порадовать своих поклонников решила и экс-супруга Александра Гобозова Алиана Устиненко, которая без стеснения разделась, чтобы сделать удачный снимок.
«Однажды мы все будем счастливы», – прокомментировала изображение в стиле ню Алиана.
Мнение подписчиков было неоднозначным, так как многие посчитали недопустимым подобные сюжеты для молодой мамы, тогда как другая часть фолловеров поддержала Устиненко и признала фотографию на редкость удачной.
Нужно отметить, что сюжет фото с тенью пальмового листа на спине является уже довольно избитой, что не преминули отметить в своих отзывах комментаторы.