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Экс-супруга Александра Гобозова Алиана Устиненко оголилась на камеру

Звезды реалити-шоу «Дом-2» наравне с мировыми знаменитостями без стеснения раздеваются на камеру, а порой устраивают своеобразное соревнование, кто опубликует лучшее фото без одежды.

Порадовать своих поклонников решила и экс-супруга Александра Гобозова Алиана Устиненко, которая без стеснения разделась, чтобы сделать удачный снимок.

Экс-супруга Александра Гобозова Алиана Устиненко оголилась на камеру

«Однажды мы все будем счастливы», – прокомментировала изображение в стиле ню Алиана.

Мнение подписчиков было неоднозначным, так как многие посчитали недопустимым подобные сюжеты для молодой мамы, тогда как другая часть фолловеров поддержала Устиненко и признала фотографию на редкость удачной.

Нужно отметить, что сюжет фото с тенью пальмового листа на спине является уже довольно избитой, что не преминули отметить в своих отзывах комментаторы.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:04
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