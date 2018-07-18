Какие продукты опасно употреблять вместе с алкоголем

На первом месте по несовместимости с алкоголем стоит жирное жареное мясо. О, какое разочарование постигло сейчас тех, кто обожает шашлыки и барбекю. Но дело в том, что этот продукт и сам по себе негативно влияет на работу печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. А в сочетании с алкоголем организм получает двойной удар «под дых».Отличной альтернативой может стать мясо нежирное, которое можно отварить либо запечь. Также взамен вредного шашлыка можно украсить пикник рыбой или морепродуктами, употребление которых снижает скорость всасывания спиртного.Нежелательно закусывать алкоголь помидорами. При всей свое пользе свежие томаты в сочетании со спиртными напитками провоцируют повышенный метеоризм, а также негативно отражаются на состоянии слизистой оболочки желудка.Примечательно, что никакого вреда для здоровья не будет, если алкоголь заедать консервированными помидорами в собственном соку.Не уживаются с алкоголем арбузы и дыни, которые нужно употреблять отдельно от прочих продуктов. Бахчевые вместе со спиртным вызывают усиленное брожение в кишечнике, что может привести к серьезным последствиям.Также опасно вместе со спиртными напитками употреблять острые закуски. Перец усиливает действие алкоголя, быстро повышает степень опьянения. К тому же спирт вместе с остротой способны обжечь слизистые оболочки желудка.А маринованные овощи лучше заменить соленьями, в которых не будет уксуса. Только в этом случае праздник на природе закончится благополучно, оставив после себя только самые хорошие вспоминания.