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Искусственный интеллект не сможет сделать всех людей безработными

Исследовательской компанией PwC, на основании анализа данных, сделана попытка спрогнозировать, как может влиять искусственный интеллект на общество. Предположения экспертов указывают на то, что ИИ реально может лишить человека рабочего места, только особых поводов для опасений нет, сообщает издание Business Insider.

Согласно версии PwC, новыми технологиями конечно будут сокращаться рабочие места, только это будет касаться определенного сегмента рынка, а самое главное – создаваться будут и новые. Для примера, к 2037 году, в Великобритании роботы могут вытеснить людей с 20% рабочих мест, но последствия научно-технической революции повлияют и на организацию новых.
Искусственный интеллект не сможет сделать всех людей безработными


Как прогнозируют эксперты, больше всего ИИ задействуют в образовании, а также направлениях научно-технических отраслей, коммуникации, информации и общественном питании. Наименьшей опасности стать безработными, подвержены специалисты финансового сектора, розничной торговли, строительства, государственного управления и некоторых других отраслей.

Если взять общее числовое соотношение, к 2037 году, могут исчезнуть примерно 7 млн. рабочих мест. Только вместо выбывших, появятся новые, а это примерно еще 7,2 млн. Можно сказать, что в среде медиков, роботами заменить можно 12% людей, а общий прирост по медицинскому сектору, в общем числовом соотношении, получит еще 34% рабочих мест.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:15
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