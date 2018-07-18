Искусственный интеллект не сможет сделать всех людей безработными

Согласно версии PwC, новыми технологиями конечно будут сокращаться рабочие места, только это будет касаться определенного сегмента рынка, а самое главное – создаваться будут и новые. Для примера, к 2037 году, в Великобритании роботы могут вытеснить людей с 20% рабочих мест, но последствия научно-технической революции повлияют и на организацию новых.Как прогнозируют эксперты, больше всего ИИ задействуют в образовании, а также направлениях научно-технических отраслей, коммуникации, информации и общественном питании. Наименьшей опасности стать безработными, подвержены специалисты финансового сектора, розничной торговли, строительства, государственного управления и некоторых других отраслей.Если взять общее числовое соотношение, к 2037 году, могут исчезнуть примерно 7 млн. рабочих мест. Только вместо выбывших, появятся новые, а это примерно еще 7,2 млн. Можно сказать, что в среде медиков, роботами заменить можно 12% людей, а общий прирост по медицинскому сектору, в общем числовом соотношении, получит еще 34% рабочих мест.