Анте Ребич из хорватской сборной заплатил все долги жителей родного села

В свою очередь не все знаменитости с гордостью могут рассказать про своё простое происхождение. Большинство известных персон, завоевавших славу, а также любовь общественности, стесняются простой семьи, своего детства, бедного взросления. При этом добившись успеха, они забывают напрочь про родные корни. Такого нельзя сказать про известного футболиста, нападающего хорватской сборной Анте Ребиче. Футболист вырос в небольшой деревне Имоцки, расположенной вблизи Сплита.Анте Ребич из родного села уехал в 19 лет, но никогда не забывал про это место. В недавнем времени он лишил долгов пятьсот жителей Имоцки, путём погашения их кредитов. Про щедрый поступок игрока клуба «Айнтрахте» рассказал с гордостью давний его знакомый Ловро Шиндик.