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Ученые назвали пять самых безумных древних диет

Проблемой лишнего веса терзались не только современные люди. Ученым удалось выяснить, что первые попытки избавиться от ожирения с помощью диет упоминались еще во времена Гиппократа. Пять диет были названы самыми безумными.

Ученые назвали пять самых безумных древних диет

Диета уксусная.
Знаменитым сторонником уксусной диеты был лорд Байрон, который стремился не только похудеть, но и добиться «благородной» бледности в лице. Легендарный англичанин побледнел настолько, что вскоре скончался. А ведь ему было всего 36 лет.

В 70-х годах 20 века в США уксусная диета получила второе дыхание. Но, признавая тот факт, что кислота успешно расщепляет жир, ученые предупреждают о вреде питания с повышенным содержанием кислых продуктов.

Диета жевательная.
Чтобы похудеть, каждый кусочек пищи нужно прожевать не меньше 30 раз. Так утверждал доктор Горас Флетчер, шутливо прозванный современниками «Великим измельчителем». Он сам похудел на 18 килограмм, а среди его последователей был миллионер Джон Рокфеллер, писатель Генри Джеймс и многие выдающиеся люди.

Ученые назвали пять самых безумных древних диет

Диета сонная.
Пожалуй, самая ленивая диета, которую еще называли «диетой спящей красавицы». Без всякого насилия над собой, без изнуряющих тренировок и без поедания невкусных продуктов – достаточно просто выпить снотворное и лечь спать. Организм не получает питания и худеет. По некоторым сведениям, подобной диетой увлекался даже Элвис Пресли. Чтобы влезть в легендарные белоснежные брюки, он мог проспать перед концертом пару-тройку суток.

Диета банановая.
В 30-х годах в США появилась банановая диета, обернувшаяся большим скандалом. Оказалось, что эту диету скрытно рекламировала компания, которая и занималась продажей бананов. А поскольку этот высококалорийный фрукт не позволяет похудеть, то любители бананов были возмущены до глубины души откровенной ложью авторов диеты.

Ученые назвали пять самых безумных древних диет

Диета алкогольная.
Самый безумный способ похудеть принадлежит английскому королю Вильгельму Завоевателю, который ввиду своей тучности не мог сесть ни на одну лошадь. В итоге он решил не есть, а пить, причем только алкоголь. Об эффективности диеты говорить не приходится, поскольку король все-таки залез на коня, но вскоре неудачно упал и сломал себе шею.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 13:45
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