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Ксения Собчак впервые прокомментировала слухи о второй беременности

В Сети уже давно бродят слухи о второй беременности популярной тележурналистки и ведущей Ксении Собчак, и на днях знаменитость прокомментировала это событие.

В Stories знаменитости появилось несколько коротких роликов, которые были сделаны на борту самолета. Известная тележурналистка увидела в прессе кричащие заголовки «Собчак снова беременна» и это заявление очень развеселило ее.

Ксения Собчак впервые прокомментировала слухи о второй беременности

«Боже мой, как интересно узнать о себе что-нибудь новенькое. Сколько всего интересного, конечно», – отметила Собчак со смехом.

Сообщение ее коллег о том, что сын Ксении занимается английским под присмотром темнокожего репетитора блондинка также не оставила без внимания.

Ксения Собчак впервые прокомментировала слухи о второй беременности

«Ну а вот немного ужаса нашего городка.... Просто пипец какой-то», – не смогла сдержать смеха Ксения.

Примечательно, что беременность Собчак приписывают с завидной регулярностью, и не исключено что виной тому особенности фигуры Ксении.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:59
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