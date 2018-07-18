Ксения Собчак впервые прокомментировала слухи о второй беременности
В Сети уже давно бродят слухи о второй беременности популярной тележурналистки и ведущей Ксении Собчак, и на днях знаменитость прокомментировала это событие.
В Stories знаменитости появилось несколько коротких роликов, которые были сделаны на борту самолета. Известная тележурналистка увидела в прессе кричащие заголовки «Собчак снова беременна» и это заявление очень развеселило ее.
«Боже мой, как интересно узнать о себе что-нибудь новенькое. Сколько всего интересного, конечно», – отметила Собчак со смехом.
Сообщение ее коллег о том, что сын Ксении занимается английским под присмотром темнокожего репетитора блондинка также не оставила без внимания.
«Ну а вот немного ужаса нашего городка.... Просто пипец какой-то», – не смогла сдержать смеха Ксения.
Примечательно, что беременность Собчак приписывают с завидной регулярностью, и не исключено что виной тому особенности фигуры Ксении.