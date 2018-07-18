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Очистить организм от токсинов поможет вода с лимоном

Диетологи заявили, что очистить организм от токсинов поможет вода с лимоном. Этот простой напиток нужно пить по утрам, для чего имеется сразу пять причин.

Очистить организм от токсинов поможет вода с лимоном

О пользе регулярного употребления воды с лимонным соком говорили давно и много. Сторонники здорового образа жизни уверяют, что после утреннего приема этого напитка весь день ощущается прилив сил и хорошее самочувствие.

Эксперты в сфере диетологии привели пять причин, почему пить воду с лимоном по утрам очень полезно.

1- Избавление от токсинов
Токсины и прочие вредные вещества легко выводятся из организма под воздействием воды, слегка подкисленной лимонным соком. При этом нормализуется работа ЖКТ, ускоряется обмен веществ и челок без труда избавляется от лишнего веса.

2-Укрепление иммунитета
Наличие в лимоне значительного количества витамина С позволяет укрепить защитные функции организма, эффективно противостоять инфекциям и меньше болеть.

Очистить организм от токсинов поможет вода с лимоном

3- Улучшается состояние кожи
Сочетание ряда полезных свойств позволяет лимонной воде препятствовать преждевременному старению организма и выглядеть более молодо за счет улучшенного состояния кожных покровов.

4-Вода с лимоном насыщает организм ценными антиоксидантами
Употребление лимонной воды позволяет нейтрализовать негативное влияние свободных радикалов, которые влияют на образование и развитие раковых опухолей, способны негативно отразиться на работе сердца, гормональном фоне и обмене веществ. Это происходит за счет наличия в лимоне полезных антиоксидантов.

5-Теплая вода с лимоном – «будильник» лучше всякого кофе и чая
Это самая важная причина, уверяют диетологи. Ведь после ночного отдыха этот напиток легко запускает в работу печень и прочие внутренние органы.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 13:15
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