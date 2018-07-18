Очистить организм от токсинов поможет вода с лимоном

О пользе регулярного употребления воды с лимонным соком говорили давно и много. Сторонники здорового образа жизни уверяют, что после утреннего приема этого напитка весь день ощущается прилив сил и хорошее самочувствие.Эксперты в сфере диетологии привели пять причин, почему пить воду с лимоном по утрам очень полезно.Токсины и прочие вредные вещества легко выводятся из организма под воздействием воды, слегка подкисленной лимонным соком. При этом нормализуется работа ЖКТ, ускоряется обмен веществ и челок без труда избавляется от лишнего веса.Наличие в лимоне значительного количества витамина С позволяет укрепить защитные функции организма, эффективно противостоять инфекциям и меньше болеть.Сочетание ряда полезных свойств позволяет лимонной воде препятствовать преждевременному старению организма и выглядеть более молодо за счет улучшенного состояния кожных покровов.Употребление лимонной воды позволяет нейтрализовать негативное влияние свободных радикалов, которые влияют на образование и развитие раковых опухолей, способны негативно отразиться на работе сердца, гормональном фоне и обмене веществ. Это происходит за счет наличия в лимоне полезных антиоксидантов.Это самая важная причина, уверяют диетологи. Ведь после ночного отдыха этот напиток легко запускает в работу печень и прочие внутренние органы.