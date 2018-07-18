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Врачи рассказали о влиянии арбузов на здоровье человека

В летний сезон арбуз является одним из самых популярных лакомств. Но врачи предупредили, что любовь к этой зелено-полосатой ягоде может нести в себе не только пользу, но и вред.

Врачи рассказали о влиянии арбузов на здоровье человека

Эксперты в сфере диетологии предупредили, что при отсутствии противопоказаний ежедневно можно употреблять до 2-2.5 килограмм арбуза. При этом проявляется его сильное мочегонное действие, в связи с чем арбузы весьма полезны при заболеваниях почек, являясь эффективным профилактическим средством от образования камней.

Но у пациентов, в почках которых уже имеются крупные камни, арбузом увлекаться не следует. Дело в том, что эта пища способна спровоцировать сдвиг камней и вызвать сильные болезненные ощущения.

В состав арбуза входят такие важные микроэлементы, как калий и магний, которые благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной системы. Поскольку летом человеческий организм быстро потеет, теряя с потом многие ценные вещества, то употребление арбуза позволяет оперативно восполнить эти потери.

Врачи рассказали о влиянии арбузов на здоровье человека

Арбузная клетчатка способствует нормализации пищеварения, усилению перистальтики кишечника и исключает возникновение запоров. Пи этом происходит избавление от многих токсинов и общее оздоровление печени.

Диетологи подчеркивают, что польза арбуза обусловлена наличием в нем большого количества витаминов, включая А, С, В, РР. Сезонная арбузная диета позволяет оздоровиться и значительно повысить уровень иммунитета. Но увлекаться этой ягодой запрещено пациентам с сахарным диабетом и гастритом повышенной кислотности.

Арбуз также нежелательно употреблять тем, кто болен язвой желудка, и тем, кто жалуется на колиты и диарею.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 13:00
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