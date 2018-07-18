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Ксения Бородина похвасталась ремонтом в новом доме

Бессменная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров приобрели загородную недвижимость еще до рождения их общей дочери Теоны и сразу же затеяли ремонт.

Спустя почти три года Ксения впервые показала на фото, как продвигает обустройство их будущего жилища.

Ксения Бородина похвасталась ремонтом в новом доме

Напомним, по словам Бородиной, особняк в 216 квадратных метров обошелся им в 18,5 млн рублей. Дом состоит из трех спален, гостиной, гардеробной, столовой и террасы.

Ксения Бородина похвасталась ремонтом в новом доме

Судя по кадрам, опубликованным в Instagram, парадная лестница и кухонная столешница отделаны дорогим мрамором, стены в комнатах выкрашены в белый цвет.

Ксения Бородина похвасталась ремонтом в новом доме

«Мы уже готовы матрасы кинуть и там остаться ночевать. Нам осталось чуток, хотя переезд это каждый раз хуже пожара, но тут нам совсем не страшно! Мы так соскучились по дому, так хотим скорее заехать, что уже терпение лопается», – прокомментировала свой ремонт телезвезда.

Ксения Бородина похвасталась ремонтом в новом доме

Напомним, что пока Бородина и Омаров подыскивали подходящий дом с последующим ремонтом, их семья проживает в арендованном коттедже.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:43
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