Ксения Бородина похвасталась ремонтом в новом доме

Спустя почти три года Ксения впервые показала на фото, как продвигает обустройство их будущего жилища.Напомним, по словам Бородиной, особняк в 216 квадратных метров обошелся им в 18,5 млн рублей. Дом состоит из трех спален, гостиной, гардеробной, столовой и террасы.Судя по кадрам, опубликованным в Instagram, парадная лестница и кухонная столешница отделаны дорогим мрамором, стены в комнатах выкрашены в белый цвет., – прокомментировала свой ремонт телезвезда.Напомним, что пока Бородина и Омаров подыскивали подходящий дом с последующим ремонтом, их семья проживает в арендованном коттедже.