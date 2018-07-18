Хейтеры высмеяли «огромный шнобель» Ольги Бузовой
Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова продолжает съемки женской версии шоу «Холостяк» в Риме и регулярно публикует фото, которые не редко становятся объектами нападок хейтеров.
Очередной снимок Ольги Бузовой, где молодая женщина запечатлена с букетом разноцветных гортензий также подвергся критике.
Злопыхатели посчитали, что Ольги просто «огромный шнобель» и порекомендовали ей обратиться к пластическому хирургу.
Однако поклонники звезды заметили, что на фото Бузова стала женственнее и романтичнее и не исключают, что один из претендентов на звание жениха Ольги таки зацепил сердце знаменитости.
Напомним, что канал ТНТ готовит новое шоу «Замуж за Бузову», в ходе которого популярная теледива будет выбирать себе спутника жизни.
Очередной снимок Ольги Бузовой, где молодая женщина запечатлена с букетом разноцветных гортензий также подвергся критике.
Злопыхатели посчитали, что Ольги просто «огромный шнобель» и порекомендовали ей обратиться к пластическому хирургу.
Однако поклонники звезды заметили, что на фото Бузова стала женственнее и романтичнее и не исключают, что один из претендентов на звание жениха Ольги таки зацепил сердце знаменитости.
Напомним, что канал ТНТ готовит новое шоу «Замуж за Бузову», в ходе которого популярная теледива будет выбирать себе спутника жизни.