Хейтеры высмеяли «огромный шнобель» Ольги Бузовой

Очередной снимок Ольги Бузовой, где молодая женщина запечатлена с букетом разноцветных гортензий также подвергся критике.Злопыхатели посчитали, что Ольги просто «огромный шнобель» и порекомендовали ей обратиться к пластическому хирургу.Однако поклонники звезды заметили, что на фото Бузова стала женственнее и романтичнее и не исключают, что один из претендентов на звание жениха Ольги таки зацепил сердце знаменитости.Напомним, что канал ТНТ готовит новое шоу «Замуж за Бузову», в ходе которого популярная теледива будет выбирать себе спутника жизни.