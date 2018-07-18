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За несуразный вид Анастасию Волочкову назвали травести-дивой

Анастасия Волочкова вновь стала объектом для шуточек. Эпатажная балерина выложила в Instagram новое фото, под которым появились не самые лицеприятные отклики.

За несуразный вид Анастасию Волочкову назвали травести-дивой

Волочкова очень часто отключает функцию комментирования, дабы не провоцировать хейтеров на насмешки. Но в этот раз она, наверное, забыла так поступить и наслушалась немало неприятного.

Анастасия Волочкова сфотографировалась со своим пиар-директором Наталией Ракицкой. Танцовщица заверила фанатов, что с этой женщиной они близки по духу. Но этот снимок вызвал у публики весьма критическую реакцию.

В кадре Волочкова позирует в обнимку в Ракицкой в каком-то узком переулке на фоне белой иномарки. При этом пиар-директор Волочковой едва-едва достает ей до плеча. Разница между женщинами так велика, что многие пользователи решили воспользоваться ситуацией и продемонстрировать свое остроумие.

За несуразный вид Анастасию Волочкову назвали травести-дивой

Анастасию Волочкову назвали «травести-дивой», «гулливером», «пожарной каланчой» и «великаном Настей». Кто-то назвал пару «слоном и моськой».

Кроме этого, многие фолловеры возмутились тем, как одета Ракицкая.

«Вы красотка, а у директора костюмчик как у обслуги по дому...», «Я думала, косметолог в спец одежде…», «Настя, поработайте над внешним видом своего Пиар Директора...как в пижаме», - пишут в Сети.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 12:30
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