За несуразный вид Анастасию Волочкову назвали травести-дивой

«Вы красотка, а у директора костюмчик как у обслуги по дому...», «Я думала, косметолог в спец одежде…», «Настя, поработайте над внешним видом своего Пиар Директора...как в пижаме», - пишут в Сети.

Волочкова очень часто отключает функцию комментирования, дабы не провоцировать хейтеров на насмешки. Но в этот раз она, наверное, забыла так поступить и наслушалась немало неприятного.Анастасия Волочкова сфотографировалась со своим пиар-директором Наталией Ракицкой. Танцовщица заверила фанатов, что с этой женщиной они близки по духу. Но этот снимок вызвал у публики весьма критическую реакцию.В кадре Волочкова позирует в обнимку в Ракицкой в каком-то узком переулке на фоне белой иномарки. При этом пиар-директор Волочковой едва-едва достает ей до плеча. Разница между женщинами так велика, что многие пользователи решили воспользоваться ситуацией и продемонстрировать свое остроумие.Анастасию Волочкову назвали «травести-дивой», «гулливером», «пожарной каланчой» и «великаном Настей». Кто-то назвал пару «слоном и моськой».Кроме этого, многие фолловеры возмутились тем, как одета Ракицкая.