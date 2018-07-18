Ученые-химики поняли, почему озера Карелии светятся

Эксперты в области химии и биологии занимались оценкой экологического состояния российских водоемов с пресной водой. Попутно ученых заинтересовало свечение, которое демонстрирую карельские озера.Дальнейшие научные исследования позволили установить, что насыщенный коричневый оттенок местных вод объясняется наличием хромофорной органики с углеродом. Вода стала такой под влиянием сбросов, осуществляемых местными промышленными фабриками.Попадающие в озеро соединения приводят к искажению спектра воды. А под воздействием ультрафиолетовых лучей происходит свечение воды или флуоресценция.Наибольшее количество вредных веществ было обнаружено в Водопроводном озере, тогда как в Онежском было обнаружено только два соединения отмечается в докладе.