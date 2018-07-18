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Ученые-химики поняли, почему озера Карелии светятся

Отечественные ученые заинтересовались свечением озер Карелии и сделали вывод о том, что данный природный феномен вызван хромофорными органическими элементами, содержащими углерод. Эти вещества присутствуют в воде, придавая ей определенный оттенок и способствуя созданию эффекта свечения.

Ученые-химики поняли, почему озера Карелии светятся

Эксперты в области химии и биологии занимались оценкой экологического состояния российских водоемов с пресной водой. Попутно ученых заинтересовало свечение, которое демонстрирую карельские озера.

Дальнейшие научные исследования позволили установить, что насыщенный коричневый оттенок местных вод объясняется наличием хромофорной органики с углеродом. Вода стала такой под влиянием сбросов, осуществляемых местными промышленными фабриками.

Попадающие в озеро соединения приводят к искажению спектра воды. А под воздействием ультрафиолетовых лучей происходит свечение воды или флуоресценция.

Наибольшее количество вредных веществ было обнаружено в Водопроводном озере, тогда как в Онежском было обнаружено только два соединения отмечается в докладе.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 12:15
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