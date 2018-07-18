Ученые-химики поняли, почему озера Карелии светятся
Отечественные ученые заинтересовались свечением озер Карелии и сделали вывод о том, что данный природный феномен вызван хромофорными органическими элементами, содержащими углерод. Эти вещества присутствуют в воде, придавая ей определенный оттенок и способствуя созданию эффекта свечения.
Эксперты в области химии и биологии занимались оценкой экологического состояния российских водоемов с пресной водой. Попутно ученых заинтересовало свечение, которое демонстрирую карельские озера.
Дальнейшие научные исследования позволили установить, что насыщенный коричневый оттенок местных вод объясняется наличием хромофорной органики с углеродом. Вода стала такой под влиянием сбросов, осуществляемых местными промышленными фабриками.
Попадающие в озеро соединения приводят к искажению спектра воды. А под воздействием ультрафиолетовых лучей происходит свечение воды или флуоресценция.
Наибольшее количество вредных веществ было обнаружено в Водопроводном озере, тогда как в Онежском было обнаружено только два соединения отмечается в докладе.