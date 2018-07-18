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На основе перца чили создан новый препарат от ожирения

Проблема лишнего веса приобрела глобальный характер, стимулируя ученых на поиски наиболее эффективного способа борьбы с ожирением. Недавно специалисты из США заявили о разработке нового препарата, основой для которого стал перец чили.

На основе перца чили создан новый препарат от ожирения

Известно, что своим острым вкусом перец чили обязан веществу под названием капсаицин. Этот химически стойкий алкалоид был модифицирован таким образом, чтобы после его воздействия на рецепторы белая жировая ткань легко трансформировалась в бурую.

После этого накопленный организмом жир мог использоваться на выделение тепла. По факту получается, что капсацицин не позволяет телу накапливать жировые отложения, стимулируя их переработку в энергию.

Первые испытания на лабораторных мышах уже состоялись. Грызунов держали на высококалорийном рационе питания, регулярно снабжая их препаратом с содержанием капсаицина. По итогам тестов выяснилось, что аппетит у мышей остался на прежнем уровне, но набор веса зафиксирован не был.

Благоприятным моментом стало также то, что уровень вредного холестерина и глюкозы в крови почти не изменился.

Ученые выразили надежду, что новая разработка позволит полным людям успешно противостоять набору веса и поправить свое здоровье.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 12:00
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