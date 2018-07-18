На Урале при попытке продать машину убили финалистку конкурса красоты

В Челябинскую область бывшая 29-летняя модель приехала к своим родителям. До этого она, муж и их сын уже 3 года проживали в США. По приезду в Магнитогорск Ксения решила продать свое авто Skoda Octavia. После того, как она уехала на встречу с потенциальным покупателем, больше ее живой никто не видел. Через сутки, 17 июля, обнаружили ее тело с признаками насильственной смерти.Вскоре правоохранители задержали подозреваемого – жителя Магнитогорска 24-х лет. Как полагает следствие, будущий убийца, облюбовавший Skoda Octavia жертвы, заманил ее в свой автосервис и там убил ее ударом молотка по голове. Затем он вывез тело в другой район и там бросил. Известно, что родным погибшей он рассказал о том, что после сделки женщина села в такси вместе с деньгами за машину и уехала.Против подозреваемого открыто уголовное производство по факту убийства. Ведется следствие.