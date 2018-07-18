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Испанец снял на камеру НЛО, пролетавший над горами Съерра-Кабрера

Новой загадкой для уфологов стало появление НЛО над горами Съерра-Кабрера в Испании. Происшествие случайно снял на камеру местный житель, который выложил свое видео в Сеть.

Испанец снял на камеру НЛО, пролетавший над горами Съерра-Кабрера

Неопознанный летающий объект выглядел как огромный диск, со стороны напоминающий подводную лодку. Интернет-пользователи принялись бурно обсуждать увиденное.

Очевидец сообщил, что вечером всегда выгуливает своих собак. Гуляя на свежем воздухе, сначала он не заметил ничего подозрительного, но пройдя до конца подъездной дороги, он был потрясен, взглянув на небо. В воздухе висело громадное нечто размерами со знаменитый Эмпайр-стейт-билдинг.

НЛО не двигалось, демонстрируя спокойствие. Но мужчина, будучи под большим впечатлением от увиденного, со всех ног бросился домой. При этом, у радости уфологов, он не забыл включить камеру своего смартфона, чтобы снять странный объект и его медленное исчезание.

По словам очевидца, НЛО не улетело, а именно постепенно исчезло, потускнев и как бы испарившись. Это выглядело очень странно, признался мужчина.

 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 11:30
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