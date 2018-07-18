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NASA со спутника следят за айсбергом А-68А в Антарктиде

С помощью спутниковых данных специалисты американского космического агентства NASA внимательно следят за передвижением айсберга А-68А. Этот ледовый гигант год назад откололся от шельфа Larsen C (Антарктида), но с тех пор сдвинулся с места всего на 47 километров.

NASA со спутника следят за айсбергом А-68А в Антарктиде

А-68А признан крупнейшим айсбергом Антарктиды на сегодняшний день. Он образовался в промежутке с 10 по 12 июля прошлого года, когда огромный ледяной массив, размерами с сравнимый с рекой Делавэр, откололся от шельфа.

Этот айсберг имеет вес порядка триллиона тонн, подсчитали специалисты. Этот акт стал главной причиной его низкой скорости передвижения. На мелководье он даже несколько раз застревал. Но несмотря на это, он все равно продвинулся дальше, чем предполагали ученые.

В NASA иронично сравнили передвижение айсберга с автомобилем, который пытается выбраться с узкой парковки. Под влиянием приливов А-68А тыкается назад и вперед, плавно сдвигаясь с места.

NASA со спутника следят за айсбергом А-68А в Антарктиде

Наблюдением за айсбергом занимается спутник Landsat 8, который анализирует поверхность планеты с 2013 года. Среди его оборудования имеется тепловая камера, которая регулярно проводит замеры температуры самого айсберга и окружающих его океанских вод.

На снимках самые теплые участки отображены желтым цветом, средние – синим, а самые холодные – белым. Ученые предполагают, что А-68А не останется на своем месте, и по мере его передвижения спутник будет внимательно за ним наблюдать.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 11:15
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