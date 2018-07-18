АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 73.24 USD 62.44
Курс валют на 18.07.2018

Бывший сотрудник британского Минобороны подтвердил реальность НЛО

Бывший сотрудник британского Минобороны Ник Поуп (Nick Pope) выступил с неожиданным заявлением. Он выразил мнение, что неопознанные летающие объекты (НЛО) действительно существуют.

Бывший сотрудник британского Минобороны подтвердил реальность НЛО

Ник Поуп заявил, что из всех случаев появления НЛО только в 5% можно говорить об этом, тогда как в оставшихся 95% случаев инцидент могут объяснить ученые.

Мужчина работал в Минобороны Великобритании больше 20 лет вплоть до 2006 года. Он вспомнил происшествие, когда сразу несколько пилотов коммерческих самолетов обвинили НЛО в своих ошибках. Якобы странные объекты мешали управлению лайнерами, что немало озадачило военные службы.

Ник Поуп честно признался, что не сомневается в реальности представителей инопланетных цивилизаций, но не уверен, как они выглядят. Ведь сообщения об их появлении на Земле очень разнятся.

Поуп входил в международную комиссию, занимавшуюся расследованием сообщений об НЛО куда входили Соединенные Штаты, Россия и Китай. По его словам, Королевские ВВС фиксировали НЛО, которые по внешним признакам похожи на летающие объекты с рассекреченных роликов Пентагона.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 11:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Урале при попытке продать машину убили
Испанец снял на камеру НЛО, пролетавший над
NASA со спутника следят за айсбергом А-68А в
Экс-супруга Александра Гобозова Алиана Устиненко
Анте Ребич из хорватской сборной заплатил все
Бывший сотрудник британского Минобороны
Хейтеры сравнили лицо Алены Водонаевой с «попой
Худеющий Баста показал поклонникам дряблое тело
Минтруд планирует рост числа рабочих мест в России
Сексуальные фото показала британская серфингистка
Алла Пугачева поздравила Лепса и Агутина с Днем
Ксения Собчак впервые прокомментировала слухи о
Алена Шишкова высмеяла на видео свою гламурную
Хейтеры высмеяли «огромный шнобель» Ольги Бузовой
Ксения Бородина похвасталась ремонтом в новом доме
Специалисты NASA обнаружили место нахождения
Великобритания начнет строительство в Шотландии
Эксперт определил точные причины утечки
В США на пляже зонт проткнул туристке ногу
Ученые обвиняют лишний вес в развитии психических
В планах Госдумы – расширить список редких
Forbes назвал самых высокооплачиваемых
Ученые определили нахождение под Землей примерно
На Канарах туристов ждет опасный вирус
Антон Гусев пообещал вставить швабру в заднее
OnePlus 7 получит поддержку технологии 5G
На AnTuTu появились результаты Meizu 16
Объявлена стоимость Nokia 5.1 в России
Кудрявцева пожаловалась Гузеевой на Володину
С помощью перцового пластыря ученые выяснили
Просмотреть все новости