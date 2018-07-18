Бывший сотрудник британского Минобороны подтвердил реальность НЛО

Ник Поуп заявил, что из всех случаев появления НЛО только в 5% можно говорить об этом, тогда как в оставшихся 95% случаев инцидент могут объяснить ученые.Мужчина работал в Минобороны Великобритании больше 20 лет вплоть до 2006 года. Он вспомнил происшествие, когда сразу несколько пилотов коммерческих самолетов обвинили НЛО в своих ошибках. Якобы странные объекты мешали управлению лайнерами, что немало озадачило военные службы.Ник Поуп честно признался, что не сомневается в реальности представителей инопланетных цивилизаций, но не уверен, как они выглядят. Ведь сообщения об их появлении на Земле очень разнятся.Поуп входил в международную комиссию, занимавшуюся расследованием сообщений об НЛО куда входили Соединенные Штаты, Россия и Китай. По его словам, Королевские ВВС фиксировали НЛО, которые по внешним признакам похожи на летающие объекты с рассекреченных роликов Пентагона.