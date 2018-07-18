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Минтруд планирует рост числа рабочих мест в России

Минтруд считает, что пенсионная еформа приведет к увеличению числа рабочих мест для молодежи, что отразится на росте экономических показателей в целом. Эти изменения вызовут уменьшение количества пенсионеров в стране на 4,1 млн человек.

Пенсионные новации вызовут появление 4 млн новых рабочих мест, считают в Министерстве труда. Это произойдет только через 5 лет и станет новым толчком для развития экономики страны. А к 2026 году численность людей этой категории снизится более чем на 10%, что отразится и на ПФР, который сейчас является дефицитным. Эти данные озвучил Максим Топилин, глава профильного ведомства.

Минтруд планирует рост числа рабочих мест в России


Уже к 2024 году, если ничего е делать, количество пенсионеров увеличится до 42,1 млн человек - тогда их количество сравняется с числом работающих. Однако реформы дадут другой результат - 37,5 млн получателей страховых пенсий. Однако социологи считают, что все эти изменения лишь откладывают "пенсионный кризис на несколько лет", потому уже к 2026 году эта проблема вновь станет определяющей в снижении темпов развития промышленности и сельского хозяйства.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:30
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