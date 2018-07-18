Худеющий Баста показал поклонникам дряблое тело

Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) 16 Июл 2018 в 3:27 PDT

На обнародованной фотографии Баста демонстрирует свой обнажённый торс, стоя на яхте, плывущей по морю. В описании к снимку Василий Вакуленко отметил, что ему нужно скинуть ещё 5 килограммов и подкачаться.В комментариях к данной фотографии многие подписчики рекомендовали рэперу перестать худеть и перейти на белковую и углеводную пищу. Также нашлись и те, кто похвалил Василия за его стремление поддерживать форму. Сам исполнитель решил оставить без комментариев пожелания поклонников.