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Худеющий Баста показал поклонникам дряблое тело

Рэпер Баста обнародовал новую фотографию с отдыха, на которой он продемонстрировал похудевшее тело. Поклонники артиста пришли к выводу, что ему нужно прекратить худеть и стоит задуматься над тем, чтобы начать набирать мышечную массу.

Худеющий Баста показал поклонникам дряблое тело


На обнародованной фотографии Баста демонстрирует свой обнажённый торс, стоя на яхте, плывущей по морю. В описании к снимку Василий Вакуленко отметил, что ему нужно скинуть ещё 5 килограммов и подкачаться.

В комментариях к данной фотографии многие подписчики рекомендовали рэперу перестать худеть и перейти на белковую и углеводную пищу. Также нашлись и те, кто похвалил Василия за его стремление поддерживать форму. Сам исполнитель решил оставить без комментариев пожелания поклонников.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:45
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