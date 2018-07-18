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Сексуальные фото показала британская серфингистка

Британская серфингистка Лора Крейн во время своего летнего отпуска решила порадовать своих поклонников откровенными фотографиями. На снимке спортсменка запечатлена в сексуальном купальнике в момент выхода из океана.

Сексуальные фото показала британская серфингистка


На своей странице в Instagram британская серфингистка Лора Крейн выложила фотографию, от которой поклонники пришли в восторг. Во время своего отдыха спортсменка решила расслабиться и показала себя во время летнего отдыха в откровенном купальнике.

Фанаты спортсменки в комментариях хвалили её идеальную фигуру и попросили, как можно чаще выкладывать подобные фотографии. Лора Крейн поблагодарила своих поклонников, сообщив о том, что такие шикарные формы ей помогают сохранять ежедневные тренировки и правильное питание. Именно к такому образу жизни спортсменка призывает всех своих подписчиков.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:15
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