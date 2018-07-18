Сексуальные фото показала британская серфингистка

Публикация от Laura Crane. (@lauraloucrane) 15 Июл 2018 в 2:02 PDT

На своей странице в Instagram британская серфингистка Лора Крейн выложила фотографию, от которой поклонники пришли в восторг. Во время своего отдыха спортсменка решила расслабиться и показала себя во время летнего отдыха в откровенном купальнике.Фанаты спортсменки в комментариях хвалили её идеальную фигуру и попросили, как можно чаще выкладывать подобные фотографии. Лора Крейн поблагодарила своих поклонников, сообщив о том, что такие шикарные формы ей помогают сохранять ежедневные тренировки и правильное питание. Именно к такому образу жизни спортсменка призывает всех своих подписчиков.