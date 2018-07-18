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Специалисты NASA обнаружили место нахождения скрытых порталов в магнитном поле Земли

Как предполагают ученые, открытие магнитных «врат» происходит не один раз в сутки, именно здесь находятся порталы, ведущие на Землю и служащие переходами для инопланетных цивилизаций.

Привлек внимание специалистов NASA, которые и обнаружили нахождение скрытых порталов, феномен, позволяющий с помощью использования магнитных путей, совершать путешествия по просторам дальнего космоса. В планах космического агентства детальное изучение и исследование магнитного поля Земли. Так же планируется изучение природы подобных «ходов» и их влияние на нашу планету.
Специалисты NASA обнаружили место нахождения скрытых порталов в магнитном поле Земли


В NASA называют магнитные порталы Х-точками. Сами скрытые «врата», представляют собой территории, которые соединяют потоки магнитных полей планеты и магнитных излучений Солнца. Образовавшиеся непрерывные пути ведут от пространства земной атмосферы к атмосфере далекого светила. Наблюдения с помощью зонда Cluster и NASA THEMIS показали, что порталы обладают возможностью открытия и закрытия до нескольких десятков раз в сутки.

Как предполагают ученые NASA, скрытые порталы активно используются пришельцами, с целью достижения пространства околоземной орбиты и самой Земли. Есть и определенная уверенность специалистов, что придет время и начнется работа ученых всего мира, направленная на изучение инопланетян и многих других тайн космоса.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:30
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