В США на пляже зонт проткнул туристке ногу насквозь

67-летняя британская туристка загорала на одном из пляжей Нью-Джерси. Порыв сильного ветра сорвал с места вблизи от нее большой пляжный зонт. После этого острый конец зонта вонзился женщине в ногу, да так, что проткнул конечность насквозь.По словам начальника местной полиции, спасатели для помощи пострадавшей вынуждены были прибегнуть к помощи болтореза. Кроме того, представитель правоохранителей заявил, что до сих пор непонятно, как такое могло случиться.Пострадавшая британка была госпитализирована в медицинский центр на побережье. Точной информации о состоянии ее здоровья СМИ не сообщают.