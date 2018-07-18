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В США на пляже зонт проткнул туристке ногу насквозь

Зонт от солнца внезапно проткнул ногу пожилой туристки во время ее отдыха на американском пляже.

В США на пляже зонт проткнул туристке ногу насквозь


67-летняя британская туристка загорала на одном из пляжей Нью-Джерси. Порыв сильного ветра сорвал с места вблизи от нее большой пляжный зонт. После этого острый конец зонта вонзился женщине в ногу, да так, что проткнул конечность насквозь.

По словам начальника местной полиции, спасатели для помощи пострадавшей вынуждены были прибегнуть к помощи болтореза. Кроме того, представитель правоохранителей заявил, что до сих пор непонятно, как такое могло случиться.

Пострадавшая британка была госпитализирована в медицинский центр на побережье. Точной информации о состоянии ее здоровья СМИ не сообщают.
 
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:45
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