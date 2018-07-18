АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 73.24 USD 62.44
Курс валют на 18.07.2018

Ученые определили нахождение под Землей примерно квадриллион тонн алмазов

Как считают ученые, центре нашей Земли скрывает не менее чем квадриллион тонн алмазов. При этом кратонические корни в своем составе содержат 1-2% известных драгоценных камней, которые попадают при извержении вулканов на поверхность планеты, через так называемые геологические «трубы».

Как предполагается, суммарный объем ископаемых может представлять гигантский запас необработанных алмазов, расположенных в древних породах. Исследователями из Массачусетского технологического института сообщается и месторождение сокровищ, которые находятся на глубине 100 миль.
Ученые определили нахождение под Землей примерно квадриллион тонн алмазов


Любая современная экспедиция не будет располагать физической возможностью добраться до таких мест. Участки скальных оснований, представленные кратонными корнями, самые неподвижные области подземных пород. При этом располагаются они ниже центра соприкосновения с тектоническими плитами, не меньше чем 200 миль на глубину Земли. Как предполагают ученые, структура камней не представляет из себя экзотические минералы.

Информацию получили с использованием сейсмического оборудования, на основании звуковых волн, провоцируемых землетрясениями и цунами, и двигающимися вокруг планеты на различной скорости. На этом основании можно определять в глубине Земли состав тех или иных пород.

Проходя сквозь структуру плотных и холодных кратонных корней, звуковые волны ускоряются. При сравнении, во время прохождения через различные минералы скорости звука, ученые сделали вывод о нахождении на глубине именно алмазов.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США на пляже зонт проткнул туристке ногу
Ученые обвиняют лишний вес в развитии психических
В планах Госдумы – расширить список редких
Forbes назвал самых высокооплачиваемых
Ученые определили нахождение под Землей примерно
На Канарах туристов ждет опасный вирус
Антон Гусев пообещал вставить швабру в заднее
OnePlus 7 получит поддержку технологии 5G
На AnTuTu появились результаты Meizu 16
Объявлена стоимость Nokia 5.1 в России
Кудрявцева пожаловалась Гузеевой на Володину
С помощью перцового пластыря ученые выяснили
Вера Брежнева заступилась за Аллу Пугачеву
Ученые разработали модель «идеального резонатора»
Британские ученые могут реализовать возможность
«АвтоВАЗ» представил новый седан LADA Granta
Голая Виктория Дайнеко опубликовала фото в ванной
Максим Галкин поделился с фанатами романтическим
Российские продажи Mazda за июнь выросли на 15
Шпионы показали седан версии Hyundai Sonata
Билан в 2018 году стал одним из самых популярных
Археологи обнаружили неизвестную древнюю
На рендерах показали флагман Xiaomi Mi Max 3
Планета X Нибиру заставляет Солнце наклоняться
Великобритания представила перспективный
Aston Martin и Rolls-Royce представили концепт
Светлана Лобода рассказала, что через пять лет
Появились некоторые подробности о новом планшете
Компания Alcatel представила улучшенную версию
Землетрясение открыло археологам нахождение
Просмотреть все новости