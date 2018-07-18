Ученые определили нахождение под Землей примерно квадриллион тонн алмазов

Как предполагается, суммарный объем ископаемых может представлять гигантский запас необработанных алмазов, расположенных в древних породах. Исследователями из Массачусетского технологического института сообщается и месторождение сокровищ, которые находятся на глубине 100 миль.Любая современная экспедиция не будет располагать физической возможностью добраться до таких мест. Участки скальных оснований, представленные кратонными корнями, самые неподвижные области подземных пород. При этом располагаются они ниже центра соприкосновения с тектоническими плитами, не меньше чем 200 миль на глубину Земли. Как предполагают ученые, структура камней не представляет из себя экзотические минералы.Информацию получили с использованием сейсмического оборудования, на основании звуковых волн, провоцируемых землетрясениями и цунами, и двигающимися вокруг планеты на различной скорости. На этом основании можно определять в глубине Земли состав тех или иных пород.Проходя сквозь структуру плотных и холодных кратонных корней, звуковые волны ускоряются. При сравнении, во время прохождения через различные минералы скорости звука, ученые сделали вывод о нахождении на глубине именно алмазов.