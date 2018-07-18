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Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Актеры Джордж Клуни и Дуэйн Джонсон попали на лидирующие позиции рейтинга самых высокооплачиваемых знаменитостей от издания Forbes. Отмечается, что Клуни оказался на втором месте с результатом 239 млн. долларов, а Джонсон стал пятым с доходом в 124 млн. долларов.

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей


Тем не менее, если Джонсон заработал все деньги только с помощью съемок в фильмах, то Клуни удалось получить такую сумму еще и благодаря финансовым вложениям.

20 место в рейтинге занял Роберт Дауни мл., который очень известен из-за своей роли Железного человека в фильмах Marvel . Он заработал 81 млн. долларов за год. На 31 месте оказался коллега Дауни, Крис Хемсворт, которому удалось заработать 64,5 млн. долларов. Сообщается, что оба актера смогли получить свои деньги только благодаря съемкам в кино, в частности в проектах киностудии Marvel

Первое место рейтинга занял боксер Флойд Мейвезер. За прошедший год спортсмен накопил 285 млн. долларов.
 
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:00
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