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На Канарах туристов ждет опасный вирус

Медики предупреждают об обнаруженном на Канарских островах опасном вирусе, которому «не страшны» мощные антибиотики.

На Канарах туристов ждет опасный вирус


На любимых туристами Канарах медики зафиксировали смертельно опасный вирус. С начала года его жертвами уже стали 13 человек, в основном туристов из Швеции и Норвегии. Как предупреждают медики, путешественники заражаются на курорте, а затем везут опасные бактерии к себе на родину, и, попадая в больницы, уже там заражают своих соотечественников: заражение происходит воздушно-капельным путем. В основном инфицирование происходит в больницах, поскольку все 13 скандинавов были пациентами одного учреждения. По словам медиков, риск подхватить вирус вне стен лечебных учреждений довольно низкий.

По оценке специалистов, в этом году некоторые штаммы этого опасного заболевания научились противостоять самым сильным антибиотикам. Вирус Klebsiella pneumoniae провоцирует развитие 10% наиболее опасных заболеваний: менингита, пневмонии с лихорадкой, заражения крови.
 
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Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 07:30
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