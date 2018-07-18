На Канарах туристов ждет опасный вирус

На любимых туристами Канарах медики зафиксировали смертельно опасный вирус. С начала года его жертвами уже стали 13 человек, в основном туристов из Швеции и Норвегии. Как предупреждают медики, путешественники заражаются на курорте, а затем везут опасные бактерии к себе на родину, и, попадая в больницы, уже там заражают своих соотечественников: заражение происходит воздушно-капельным путем. В основном инфицирование происходит в больницах, поскольку все 13 скандинавов были пациентами одного учреждения. По словам медиков, риск подхватить вирус вне стен лечебных учреждений довольно низкий.По оценке специалистов, в этом году некоторые штаммы этого опасного заболевания научились противостоять самым сильным антибиотикам. Вирус Klebsiella pneumoniae провоцирует развитие 10% наиболее опасных заболеваний: менингита, пневмонии с лихорадкой, заражения крови.