OnePlus 7 получит поддержку технологии 5G

Об этом заявил исполнительный директор бренда Пит Лау, который опубликовал соответствующее сообщение у себя на странице в социальной сети Weibo. В частности Лау отметил перспективу и прогрессивность технологии 5G.В сообщении он признался, что с нетерпением ждет того момента, когда на рынок выйдет OnePlus 7, который получит поддержку сотовой связи пятого поколения и, вероятно, общественное признание.Лау также заявил, что на данный момент разработчикам предстоит решить еще много проблем касательно внедрения 5G в коммерческий сегмент. Более того, есть информация, что реальная скорость загрузки информации из сети Интернет на деле может оказаться куда ниже заявленных пределов.