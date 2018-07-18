На AnTuTu появились результаты Meizu 16

В сети Интернет были опубликованы данные о том, сколько баллов в тесте бенчмарка набрал Meizu 16. Судя по информации, результат производительности довольно впечатляющий, поскольку смартфон сумел набрать 291 866 баллов. Стоит отметить, что самая мощная до этого момента модель Xiaomi Black Shark имеет на своем счету 287 759 баллов.После выхода девайса можно будет точно понять, действительно ли указанные цифры соответствуют реальным результатам. Есть шанс, что Meizu 16 станет самым производительным смартфоном в тесте от AnTuTu.