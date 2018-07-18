На AnTuTu появились результаты Meizu 16
В следующем месяце должна состояться премьера нового китайского смартфона Meizu 16. На данный момент уже есть практически вся информация об этом девайсе, однако теперь добавились результаты исследований производительности от специалистов AnTuTu.
В сети Интернет были опубликованы данные о том, сколько баллов в тесте бенчмарка набрал Meizu 16. Судя по информации, результат производительности довольно впечатляющий, поскольку смартфон сумел набрать 291 866 баллов. Стоит отметить, что самая мощная до этого момента модель Xiaomi Black Shark имеет на своем счету 287 759 баллов.
После выхода девайса можно будет точно понять, действительно ли указанные цифры соответствуют реальным результатам. Есть шанс, что Meizu 16 станет самым производительным смартфоном в тесте от AnTuTu.
В сети Интернет были опубликованы данные о том, сколько баллов в тесте бенчмарка набрал Meizu 16. Судя по информации, результат производительности довольно впечатляющий, поскольку смартфон сумел набрать 291 866 баллов. Стоит отметить, что самая мощная до этого момента модель Xiaomi Black Shark имеет на своем счету 287 759 баллов.
После выхода девайса можно будет точно понять, действительно ли указанные цифры соответствуют реальным результатам. Есть шанс, что Meizu 16 станет самым производительным смартфоном в тесте от AnTuTu.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00