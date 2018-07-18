Кудрявцева пожаловалась Гузеевой на Володину

Началось все с того, что Лера Кудрявцева на своей страничке в соцсети Fаcebook опубликовала пост, в котором попросила подписчиков рассказать ей о нянях-филиппинках. Ведущая уточнила, что женщина, которая смогла бы присматривать за малышом, нужна ей всего на год. А также телеведущая успокоила встрепенувшихся пользователей Сети сообщив, что ее еще рано поздравлять с прибавлением в семье.Среди комментаторов оказалась ведущая телепередачи «Давай поженимся» Лариса Гузеева. Кудрявцева рассказала ей о неприятном инциденте, который произошел у нее с Василисой Володиной. Лера сообщила, что та написала ей гневное послание, а после демонстративно удалилась из Instagram. Гузеева пришла в неописуемое удивление от этой информации.Между тем пользователи Сети неоднозначно отозвались о компетенции филиппинок в вопросах воспитания маленьких детей. Кто-то все же отметил, что женщины этой национальности очень хороши в работе по дому, другие раскритиковали филиппинок, а третьи расхвалили их.