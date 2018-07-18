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Кудрявцева пожаловалась Гузеевой на Володину

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о неприятном инциденте с астрологом Василисой Володиной. По словам знаменитости, той не понравилось, что женщина употребила ненормативную лексику.

Кудрявцева пожаловалась Гузеевой на Володину


Началось все с того, что Лера Кудрявцева на своей страничке в соцсети Fаcebook опубликовала пост, в котором попросила подписчиков рассказать ей о нянях-филиппинках. Ведущая уточнила, что женщина, которая смогла бы присматривать за малышом, нужна ей всего на год. А также телеведущая успокоила встрепенувшихся пользователей Сети сообщив, что ее еще рано поздравлять с прибавлением в семье.

Среди комментаторов оказалась ведущая телепередачи «Давай поженимся» Лариса Гузеева. Кудрявцева рассказала ей о неприятном инциденте, который произошел у нее с Василисой Володиной. Лера сообщила, что та написала ей гневное послание, а после демонстративно удалилась из Instagram. Гузеева пришла в неописуемое удивление от этой информации.

Кудрявцева пожаловалась Гузеевой на Володину


Между тем пользователи Сети неоднозначно отозвались о компетенции филиппинок в вопросах воспитания маленьких детей. Кто-то все же отметил, что женщины этой национальности очень хороши в работе по дому, другие раскритиковали филиппинок, а третьи расхвалили их.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 04:00
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