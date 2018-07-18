С помощью перцового пластыря ученые выяснили причины возникновения мигрени
Российские ученые, совместно с нейрофизиологами из Финляндии, воспользовались свойствами перцового пластыря, для выяснения причин, связанных с мигренью у человека. Специалисты связали данную проблему с нарушениями в головном мозге, провоцируемыми работой капилляров.
Статья опубликована специалистами в Journal of Headache and Pain. В ней подробно рассказано о нарушении выполнения своих функций капиллярами, что является основной причиной проявления у пациентов сильных головных болей.
При проведении исследований, учеными обследованы две группы людей, в одну из них вошли пациенты, страдающие мигренями. На поверхность их кожи прикрепили перцовый пластырь, при этом велись наблюдения за реакцией, которую проявляли сосуды под воздействием внешним раздражителем, сообщает РИА Новости
При проведении опытов выяснилось, что сосуды людей страдающих от мигрени, неравномерно реагировали на обжигающее вещество, что отличалось от капилляров у здоровых людей. Подобные различия ученые связали с действием молекул TRPV1, они же известны, как рецепторы боли. Как показали результаты, при нарушении их работы, происходит развитие только мигрени, на и обострение влияния прочих болевых ощущений.