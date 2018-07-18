АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 73.24 USD 62.44
Курс валют на 18.07.2018

С помощью перцового пластыря ученые выяснили причины возникновения мигрени

Российские ученые, совместно с нейрофизиологами из Финляндии, воспользовались свойствами перцового пластыря, для выяснения причин, связанных с мигренью у человека. Специалисты связали данную проблему с нарушениями в головном мозге, провоцируемыми работой капилляров.

Статья опубликована специалистами в Journal of Headache and Pain. В ней подробно рассказано о нарушении выполнения своих функций капиллярами, что является основной причиной проявления у пациентов сильных головных болей.
С помощью перцового пластыря ученые выяснили причины возникновения мигрени


При проведении исследований, учеными обследованы две группы людей, в одну из них вошли пациенты, страдающие мигренями. На поверхность их кожи прикрепили перцовый пластырь, при этом велись наблюдения за реакцией, которую проявляли сосуды под воздействием внешним раздражителем, сообщает РИА Новости

При проведении опытов выяснилось, что сосуды людей страдающих от мигрени, неравномерно реагировали на обжигающее вещество, что отличалось от капилляров у здоровых людей. Подобные различия ученые связали с действием молекул TRPV1, они же известны, как рецепторы боли. Как показали результаты, при нарушении их работы, происходит развитие только мигрени, на и обострение влияния прочих болевых ощущений.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 03:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кудрявцева пожаловалась Гузеевой на Володину
С помощью перцового пластыря ученые выяснили
Вера Брежнева заступилась за Аллу Пугачеву
Ученые разработали модель «идеального резонатора»
Британские ученые могут реализовать возможность
«АвтоВАЗ» представил новый седан LADA Granta
Голая Виктория Дайнеко опубликовала фото в ванной
Максим Галкин поделился с фанатами романтическим
Российские продажи Mazda за июнь выросли на 15
Шпионы показали седан версии Hyundai Sonata
Билан в 2018 году стал одним из самых популярных
Археологи обнаружили неизвестную древнюю
На рендерах показали флагман Xiaomi Mi Max 3
Планета X Нибиру заставляет Солнце наклоняться
Великобритания представила перспективный
Aston Martin и Rolls-Royce представили концепт
Светлана Лобода рассказала, что через пять лет
Появились некоторые подробности о новом планшете
Компания Alcatel представила улучшенную версию
Землетрясение открыло археологам нахождение
42-летняя Дана Борисова сделала нитевой лифтинг
Американские эксперты назвали недостатки
В Госдуму внесли законопроект про безвизовый
Агата Муцениеце кардинально сменила имидж
СМИ сообщают о грядущем назначении Зидана
Российскую гиперзвуковую ракету «Авангард»
Китайский кроссовер Geely Atlas стал дороже в РФ
FIFA включила Черышева в пятерку главных открытий
В продажу поступили версии Ford Tourneo Custom и
Представлены снимкисерийного кроссовера
Просмотреть все новости