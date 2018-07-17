Светлана Лобода рассказала, что через пять лет родит третьего ребенка
Светлана Лобода, не так давно родившая вторую дочь, теперь мечтает, через пять лет, иметь сына. Кто станет отцом третьего ребенка знаменитой исполнительницы еще не известно, в прочем, как и не известно, от кого певица родила Тильду.
Светлана Лобода, которая имеет двух дочерей, задумалась и о третьем ребенке. Недавно, общаясь с журналистами на концерте в честь Дня рождения Григория Лепса, исполнительница заявила, что уже через пять лет она хочет родить мальчика.
Лобода исполнила песню «Крыса-ревность», после чего знаменитость рассказала о своих планах на будущее. Весьма примечательно, что когда Светлану попросили сделать фотографию, она наотрез отказалась позировать рядом с картиной, на которой изображен лидер группы Rammstein Тилль Линдеман. Именно ему приписывают отцовство второй дочери Лободы.
По словам Светланы, она мечтает стать матерью в третий раз. Лобода очень хочет родить еще и сына. Что касается младшей дочери, которой знаменитость дала немецкое имя Тильда, то малышка уже в России. По словам певицы, девочка легко перенесла переезд. Малышку Светлана ласково называет «Тиля», что наталкивает на еще большие подозрения о том, кто отец девочки.