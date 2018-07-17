АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.80 USD 62.26
Курс валют на 17.07.2018

Светлана Лобода рассказала, что через пять лет родит третьего ребенка

Светлана Лобода, не так давно родившая вторую дочь, теперь мечтает, через пять лет, иметь сына. Кто станет отцом третьего ребенка знаменитой исполнительницы еще не известно, в прочем, как и не известно, от кого певица родила Тильду.

Светлана Лобода рассказала, что через пять лет родит третьего ребенка

Светлана Лобода, которая имеет двух дочерей, задумалась и о третьем ребенке. Недавно, общаясь с журналистами на концерте в честь Дня рождения Григория Лепса, исполнительница заявила, что уже через пять лет она хочет родить мальчика.

Лобода исполнила песню «Крыса-ревность», после чего знаменитость рассказала о своих планах на будущее. Весьма примечательно, что когда Светлану попросили сделать фотографию, она наотрез отказалась позировать рядом с картиной, на которой изображен лидер группы Rammstein Тилль Линдеман. Именно ему приписывают отцовство второй дочери Лободы.

Светлана Лобода рассказала, что через пять лет родит третьего ребенка

По словам Светланы, она мечтает стать матерью в третий раз. Лобода очень хочет родить еще и сына. Что касается младшей дочери, которой знаменитость дала немецкое имя Тильда, то малышка уже в России. По словам певицы, девочка легко перенесла переезд. Малышку Светлана ласково называет «Тиля», что наталкивает на еще большие подозрения о том, кто отец девочки.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 21:24
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин поделился с фанатами романтическим
Российские продажи Mazda за июнь выросли на 15
Шпионы показали седан версии Hyundai Sonata
Билан в 2018 году стал одним из самых популярных
Археологи обнаружили неизвестную древнюю
На рендерах показали флагман Xiaomi Mi Max 3
Планета X Нибиру заставляет Солнце наклоняться
Великобритания представила перспективный
Aston Martin и Rolls-Royce представили концепт
Светлана Лобода рассказала, что через пять лет
Появились некоторые подробности о новом планшете
Компания Alcatel представила улучшенную версию
Землетрясение открыло археологам нахождение
42-летняя Дана Борисова сделала нитевой лифтинг
Американские эксперты назвали недостатки
В Госдуму внесли законопроект про безвизовый
Агата Муцениеце кардинально сменила имидж
СМИ сообщают о грядущем назначении Зидана
Российскую гиперзвуковую ракету «Авангард»
Китайский кроссовер Geely Atlas стал дороже в РФ
FIFA включила Черышева в пятерку главных открытий
В продажу поступили версии Ford Tourneo Custom и
Представлены снимкисерийного кроссовера
Виктория Романец заявила, что ее половых
Ученые: Социальная изоляция животных влияет на
Иосиф Оганесян в очередной раз поднял руку на
Александр Головин согласовал переход из ЦСКА в
72-летняя Шер показала грудь на премьере «Mamma
BMW назвала российские расценки на новый
Уфологи опубликовали изображения с реальными НЛО
Просмотреть все новости