Светлана Лобода рассказала, что через пять лет родит третьего ребенка

Светлана Лобода, которая имеет двух дочерей, задумалась и о третьем ребенке. Недавно, общаясь с журналистами на концерте в честь Дня рождения Григория Лепса, исполнительница заявила, что уже через пять лет она хочет родить мальчика.Лобода исполнила песню «Крыса-ревность», после чего знаменитость рассказала о своих планах на будущее. Весьма примечательно, что когда Светлану попросили сделать фотографию, она наотрез отказалась позировать рядом с картиной, на которой изображен лидер группы Rammstein Тилль Линдеман. Именно ему приписывают отцовство второй дочери Лободы.По словам Светланы, она мечтает стать матерью в третий раз. Лобода очень хочет родить еще и сына. Что касается младшей дочери, которой знаменитость дала немецкое имя Тильда, то малышка уже в России. По словам певицы, девочка легко перенесла переезд. Малышку Светлана ласково называет «Тиля», что наталкивает на еще большие подозрения о том, кто отец девочки.