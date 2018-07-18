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Вера Брежнева заступилась за Аллу Пугачеву

Исполнительница Вера Брежнева возмутилась из-за нелестных высказываний многочисленных недоброжелателей в адрес Аллы Борисовны Пугачевой. Певица обратилась ко всем злым языкам в Сети, которые критикуют Примадонну.

Вера Брежнева заступилась за Аллу Пугачеву

Все началось с довольно откровенного интервью, которое Алла Борисовна Пугачева дала российскому актеру театра и кино Олегу Меньшикову. 69-летняя Примадонна впервые за последние десять лет решилась на публичный разговор по душам и все закончилось для нее критикой.

В ходе диалога с Меньшиковым Алла Борисовна высмеяла тех недоброжелателей, которые критикуют ее за внешний вид и возраст. Пугачева громко заявила: «Да, я старая. И ничего с этим я поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду».

При этом Примадонна отметила, что действительно вынуждена с особым вниманием следить за своим здоровьем.

Вера Брежнева заступилась за Аллу Пугачеву

Судя по всему, откровение Аллы Борисовны до глубины души тронуло Веру Брежневу. Бывшая участница группы «ВИА Гры» решила заступиться за Пугачеву и опубликовала отрывок ее интервью в Instagram, сопроводив его эмоциональным обращением, в котором восхитилась Примадонной российской эстрады. Также исполнительница написала, что все люди стареют.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 02:00
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