Вера Брежнева заступилась за Аллу Пугачеву

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 17 Июл 2018 в 4:48 PDT

Все началось с довольно откровенного интервью, которое Алла Борисовна Пугачева дала российскому актеру театра и кино Олегу Меньшикову. 69-летняя Примадонна впервые за последние десять лет решилась на публичный разговор по душам и все закончилось для нее критикой.В ходе диалога с Меньшиковым Алла Борисовна высмеяла тех недоброжелателей, которые критикуют ее за внешний вид и возраст. Пугачева громко заявила: «Да, я старая. И ничего с этим я поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду».При этом Примадонна отметила, что действительно вынуждена с особым вниманием следить за своим здоровьем.Судя по всему, откровение Аллы Борисовны до глубины души тронуло Веру Брежневу. Бывшая участница группы «ВИА Гры» решила заступиться за Пугачеву и опубликовала отрывок ее интервью в Instagram, сопроводив его эмоциональным обращением, в котором восхитилась Примадонной российской эстрады. Также исполнительница написала, что все люди стареют.