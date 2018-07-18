Ученые разработали модель «идеального резонатора» для солнечных батарей

Свойства метаматериалов-диэлектриков позволяют свести к минимуму возможное рассеивание энергии, все происходит за счет индивидуальных его особенностей, дело в том, что структура материала не подвержена нагреванию. В настоящее время, производство подобных материалов довольно затруднительно, получение диэлектрика возможно только при напылении нескольких слоев из наночастиц.Ученым из «МИСиС» удалось значительно упростить процессы производства подобных материалов. Как выяснили исследователи, облегчение всех производственных процессов можно добиться перфорированием, заключающимся в создании на пластине кремния или другого диэлектрика отверстий, методом фокусированного ионного пучка.