Британские ученые могут реализовать возможность корректировки генов детей

Согласно нового доклада, который озвучил Совет Наффилда по биоэтике, известно, что способы редактирования ДНК могут послужить выбором вариантов для родителей, которые изъявили желание «повлиять на будущие свойства генетических характеристик своего ребенка».Данные слова больше можно отнести к использованию доступных возможностей в целях лечения генетических заболеваний, разрушительного характера для организма, влекущий за собой рак и деменцию. Только, как заявили эксперты, они не могут исключать использование корректирующих средств на уровне генетики, таких как изменение размера или цвета глаз, а так же волос. Только все будет реализовано в том случае, если родители будут уверены, что это сделает более успешным ребенка в будущем.