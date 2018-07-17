42-летняя Дана Борисова сделала нитевой лифтинг

Публикация от КЛИНИКА АМОРИА (@clinica_amoria) 21 Июн 2018 в 5:22 PDT

После того как Дана Борисова несколько месяцев жила в Таиланде, где ее кожа регулярно подвергалась атакам жаркого солнца, телеведущая мучается последствиями. Знаменитость регулярно посещает косметолога и делает различные процедуры, чтобы восстановить поврежденный покров.А недавно Борисова обратилась в клинику, где ей сделали нитевой лифтинг. В Сети уже появилось видео с процедуры. Самое интересное, что в момент манипуляций телеведущая находилась в сознании.Как отмечается в комментариях к видео, процедура проходит под местной анестезией. Многие пользователи Сети пришли в ужас и высказали мнение под роликом.Отметим, что сама Борисова предпочла не показывать это видео своим фанатам. Поклонники Даны заметили, что вот уже несколько дней знаменитость не публикует на своей страничке в соцсети Instagram свежие фотографии и ролики. Возможно, это связано с тем, что телеведущая вместе с дочкой Полиной улетела в долгожданный отпуск в Италию и у нее попросту нет времени обновлять свои социальные сети.