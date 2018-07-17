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42-летняя Дана Борисова сделала нитевой лифтинг

Дана Борисова тщательно следит за собственной внешностью. Сейчас телеведущая прибегла к помощи специалиста, чтобы привести кожу лица в порядок и сделала нитевой лифтинг.

42-летняя Дана Борисова сделала нитевой лифтинг

После того как Дана Борисова несколько месяцев жила в Таиланде, где ее кожа регулярно подвергалась атакам жаркого солнца, телеведущая мучается последствиями. Знаменитость регулярно посещает косметолога и делает различные процедуры, чтобы восстановить поврежденный покров.

А недавно Борисова обратилась в клинику, где ей сделали нитевой лифтинг. В Сети уже появилось видео с процедуры. Самое интересное, что в момент манипуляций телеведущая находилась в сознании.

Как отмечается в комментариях к видео, процедура проходит под местной анестезией. Многие пользователи Сети пришли в ужас и высказали мнение под роликом.

42-летняя Дана Борисова сделала нитевой лифтинг

Отметим, что сама Борисова предпочла не показывать это видео своим фанатам. Поклонники Даны заметили, что вот уже несколько дней знаменитость не публикует на своей страничке в соцсети Instagram свежие фотографии и ролики. Возможно, это связано с тем, что телеведущая вместе с дочкой Полиной улетела в долгожданный отпуск в Италию и у нее попросту нет времени обновлять свои социальные сети.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 20:36
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