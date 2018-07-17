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В Госдуму внесли законопроект про безвизовый въезд для иностранных болельщиков

В Государственную думу внесли проект, который разрешает до конца текущего года посещать без виз РФ с паспортом болельщика. Информация сообщена представителями аппарата нижней палаты парламента.

В Госдуму внесли законопроект про безвизовый въезд для иностранных болельщиков


В свою очередь авторами поправок являются Вячеслав Володин - председатель ГД, лидеры, а также депутаты четырех парламентских фракций. Владимир Путин выступил с инициативой про необходимость разработки законопроекта. В пояснительной записке подчеркивают, принятие данного закона не потребует в данном случае дополнительных средств имеющегося федерального бюджета. В РФ с 14 по 15 июля провели ЧМ по футболу. В свою очередь матчи мирового футбольного первенства принимались Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом, Саранском, Калининградом, Волгоградом, Екатеринбургом, Самарой, Сочи и Ростовом-на-Дону.

Сборная РФ дошла до одной четвёртой финала турнира, при этом уступив хорватской команде в серии послематчевых пенальти. В ЧМ-2018 победителем стала французская сборная, которая обыграла в финале хорватскую команду со счетом 4:2.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 20:23
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