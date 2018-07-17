В Госдуму внесли законопроект про безвизовый въезд для иностранных болельщиков

В свою очередь авторами поправок являются Вячеслав Володин - председатель ГД, лидеры, а также депутаты четырех парламентских фракций. Владимир Путин выступил с инициативой про необходимость разработки законопроекта. В пояснительной записке подчеркивают, принятие данного закона не потребует в данном случае дополнительных средств имеющегося федерального бюджета. В РФ с 14 по 15 июля провели ЧМ по футболу. В свою очередь матчи мирового футбольного первенства принимались Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом, Саранском, Калининградом, Волгоградом, Екатеринбургом, Самарой, Сочи и Ростовом-на-Дону.Сборная РФ дошла до одной четвёртой финала турнира, при этом уступив хорватской команде в серии послематчевых пенальти. В ЧМ-2018 победителем стала французская сборная, которая обыграла в финале хорватскую команду со счетом 4:2.