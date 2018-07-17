Иосиф Оганесян в очередной раз поднял руку на Александру Черно

Многие, после просмотра очередного эфира со скандалами Саши или рукоприкладством Иосифа, в очередной раз убеждаются в том, что на самом деле ребята не любят друг друга и за пределами реалити-шоу долго не вместе не протянут.А судя по анонсу эфира, который зрители могли увидеть уже сегодня, пара может расстаться еще до выхода за ворота.Так, в ходе очередной ссоры Оганесян сорвался на Черно и поднял на нее руку. Он не стал терпеть, что избранница позволяет себе насильно заталкивать его в комнату, а также тягать за футболку, а потому ответил грубостью на грубость.В итоге, Саша в очередной раз устроила истерику, причем особенно сильно она начала плакать после того, как Иосиф заявил, что ему не нужна женщина, которая его не уважает.