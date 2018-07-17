FIFA включила Черышева в пятерку главных открытий Чемпионата Мира - 2018

На сайте FIFA отмечается, что звездным часом Черышева стал ЧМ 2018. Первой победой футболиста являются два гола в игре против Саудовской Аравии. Потом Черышев стал автором мяча, забитого в ворота Египта, а также превосходного гола во время игры с хорватами. Так на счету Дениса Черышева в рамках турнира оказалось 4 забитых мяча. Это всё сделал футболист, который не имел фактически практики в «Реал Мадрид». При этом он вынужден был пропустить большую часть футбольного игрового сезона в «Вильярреале» Испании вследствие травмы.В список игроков прошедшего Чемпионата Мира удививших весь мир, кроме Дениса Черышева вошли Киран Триппьер - защитник сборной Англии, Такаси Инуи - полузащитник японцев, Каспер Шмейхель - датский вратарь, Ерри Мина - защитник Колумбии. Дениса Черышева раньше признали лучшим игроком футбольной встречи Россия — Египет.