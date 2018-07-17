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СМИ сообщают о грядущем назначении Зидана советником в «Ювентусе»

Зинедин Зидан, являющийся бывшим главным тренером мадридского «Реала» займет в «Ювентусе» должность советника.

СМИ сообщают о грядущем назначении Зидана советником в «Ювентусе»


Средствами массовой информации было передано, что Зидан в октябре этого года присоединится к команде, а также будет помогать Фабио Паратичи - спортивному директору. Стоит отметить, что на решение бывшего наставника «Реала» повлиял в данном случае переход Криштиану Роналду - португальского форварда в стан известного туринского клуба. Зидан об уходе из «Реала» объявил 31 мая. Он заявил, что мадридскому клубу требуются новые тренерские решения. «Сливочные» под руководством французского специалиста стали чемпионами Испании, обладателями Суперкубка страны, двукратными обладателями Кубка, трехкратными победителями Лиги чемпионов.

Раньше сообщалось, что Зинедин Зидан возглавит сборную Катара, будет ее готовить к домашнему мировому чемпионату 2022 года. При этом специалисту был предложен контракт с зарплатой в 50 миллионов евро на год.
 
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Спорт
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:08
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